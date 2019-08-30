Запущенный с Плесецка российский спутник вывели на околоземную орбиту

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Запущенный с Плесецка ракетой "Рокот" российский военный спутник выведен на целевую околоземную орбиту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.
"Ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России", - сообщили в пресс-службе.
Пуск проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки космодрома Плесецк (Архангельская область). В 17.05 разгонный блок "Бриз-КМ" в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты и начал выведение спутника на целевую орбиту.