Запущенный с Плесецка российский спутник вывели на околоземную орбиту

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Запущенный с Плесецка ракетой "Рокот" российский военный спутник выведен на целевую околоземную орбиту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.

"Ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России", - сообщили в пресс-службе.