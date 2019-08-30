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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в срыве совместной проверки у Станицы Луганской

19:16 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко обвинил украинских саперов в срыве очередного этапа совместной проверки территорий на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
Ранее в ЛНР заявили, что саперы республики и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно осмотрели подконтрольную ЛНР территорию у разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Филипоненко заявил, что ЛНР ждет ответных действий, а именно допуск саперов республики на подконтрольную Киеву часть моста на КПП "Станица Луганская".
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"К сожалению, украинская сторона опять продемонстрировала свое истинное лицо, сорвав договоренности по проведению дальнейших работ на мосту через реку Северский Донец. На 30 августа была запланирована совместная проверка территории участка, который разминировало МЧС ЛНР, но украинское МЧС не прибыло на данное мероприятие", - заявил Филипоненко журналистам.
По его словам, на данном этапе на подконтрольной Киеву территории КПП никакие работы не проводятся. Он отметил, что МЧС ЛНР продолжает разбор оборонительных сооружений, а также подготовку к проведению восстановительных работ.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
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