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РИА Новости

В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

19:12 30.08.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи в Армении
Автомобили скорой помощи в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Новые случаи сибирской язвы выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава республики.
"Двое жителей села Геташен Армавирской области (в 65 километрах от Еревана – ред.) были доставлены в столичную инфекционную больницу "Норк" с признаками кожной формы сибирской язвы. Они сообщили, что разделывали говяжью тушу… Позднее симптомы болезни были обнаружены еще у шести сельчан… Специалисты Наццентра по контролю и профилактике заболеваний методом полимеразной цепной реакции выявили ДНК возбудителя сибирской язвы у пяти пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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Отмечается, что в селе установлен медицинский надзор, проводятся совместные профилактические работы с инспекционным органом безопасности пищевых продуктов для пресечения дальнейшего распространения болезни.
Ранее Минздрав заявил о восьми подтвержденных случаях сибирской язвы в селе Геховит Гегаркуникской области (в 130 километрах от Еревана).
Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.
Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.
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сибирская язваАрменияПроисшествия
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