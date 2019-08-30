В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Новые случаи сибирской язвы выявлены в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава республики.

"Двое жителей села Геташен Армавирской области (в 65 километрах от Еревана – ред.) были доставлены в столичную инфекционную больницу "Норк" с признаками кожной формы сибирской язвы. Они сообщили, что разделывали говяжью тушу… Позднее симптомы болезни были обнаружены еще у шести сельчан… Специалисты Наццентра по контролю и профилактике заболеваний методом полимеразной цепной реакции выявили ДНК возбудителя сибирской язвы у пяти пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в селе установлен медицинский надзор, проводятся совместные профилактические работы с инспекционным органом безопасности пищевых продуктов для пресечения дальнейшего распространения болезни.

Ранее Минздрав заявил о восьми подтвержденных случаях сибирской язвы в селе Геховит Гегаркуникской области (в 130 километрах от Еревана).

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.