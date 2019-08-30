В ЦОДД сообщили об увеличении числа машин на дорогах Москвы на 100 тысяч

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Количество машин на дорогах Москвы на этой неделе увеличилось на 80-100 тысяч, а со 2 сентября вырастет еще на 25-30 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

"Автомобили начали возвращаться в город перед началом нового учебного года. На этой неделе уже количество автомобилей увеличилось на 80-100 тысяч в зависимости от дня недели в сравнении с началом августа. Начиная со следующей недели мы увидим прирост еще 25-30 тысяч автомобилей", - прогнозируют в ЦОДД.