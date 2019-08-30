Трамп одобрил декларацию о введении ЧС во Флориде из-за урагана "Дориан"

Ураганы: причины возникновения, сезоны ураганов в мире, имена ураганов Третьего сентября 2011 года тайфун "Талас", который стал уже 12-м в сезоне, прошелся через территорию острова Сикоку, а позже - через южную часть самого крупного японского острова Хонсю, после чего местные реки вышли из берегов и образовались мощные грязевые потоки, которые стали причиной гибели людей.