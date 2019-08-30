ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении ЧС во Флориде из-за урагана "Дориан" и дал распоряжение о предоставлении федеральной помощи штату, говорится в заявлении Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида, и дал распоряжение оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штата, племен и местных жителей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными ураганом "Дориан", - следует из распространенного сообщения.
4 сентября 2011, 14:54РИА НовостиУраганы: причины возникновения, сезоны ураганов в мире, имена урагановТретьего сентября 2011 года тайфун "Талас", который стал уже 12-м в сезоне, прошелся через территорию острова Сикоку, а позже - через южную часть самого крупного японского острова Хонсю, после чего местные реки вышли из берегов и образовались мощные грязевые потоки, которые стали причиной гибели людей.
В среду стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, "Дориан" вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
Трамп заявил, что "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.