В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского на парад Победы в Москве

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приглашение Кремлем президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стало данью уважения украинцам, которые вместе с другими народами Советского Союза участвовали в войне, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Что касается приглашения Зеленскому, то мы отдаем дань уважения всем тем украинцам, которые вместе с другими народами большого Советского Союза погибли, многие стали героями Советского Союза, в том числе и дед нынешнего президента Украины Зеленского - офицер советской армии, который освобождал Европу от фашизма", - сказал РИА Новости Водолацкий.
Парламентарий подчеркнул, что приглашение Зеленского на празднование 75-летия Победы - это хороший знак, который показывает важность общей истории России и Украины.
"Жест Российской Федерации направлен в первую очередь на приглашение всех тех республик, которые раньше были в одном Советском Союзе. Ведь советский народ победил фашизм. Естественно, независимо от той ситуации, которая сегодня складывается в той или иной республике, там живут ветераны, там живут дети победителей, внуки победителей. Поэтому приглашение на празднование 75-летия Победы всей антигитлеровской коалиции - это такой знаковый сигнал, что именно эта дата является объединяющим (элементом для стран), в том числе и против современного нацизма и фашизма", - пояснил депутат.