В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского на парад Победы в Москве

"Жест Российской Федерации направлен в первую очередь на приглашение всех тех республик, которые раньше были в одном Советском Союзе. Ведь советский народ победил фашизм. Естественно, независимо от той ситуации, которая сегодня складывается в той или иной республике, там живут ветераны, там живут дети победителей, внуки победителей. Поэтому приглашение на празднование 75-летия Победы всей антигитлеровской коалиции - это такой знаковый сигнал, что именно эта дата является объединяющим (элементом для стран), в том числе и против современного нацизма и фашизма", - пояснил депутат.