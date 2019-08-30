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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского на парад Победы в Москве

19:06 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приглашение Кремлем президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стало данью уважения украинцам, которые вместе с другими народами Советского Союза участвовали в войне, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Что касается приглашения Зеленскому, то мы отдаем дань уважения всем тем украинцам, которые вместе с другими народами большого Советского Союза погибли, многие стали героями Советского Союза, в том числе и дед нынешнего президента Украины Зеленского - офицер советской армии, который освобождал Европу от фашизма", - сказал РИА Новости Водолацкий.
Парламентарий подчеркнул, что приглашение Зеленского на празднование 75-летия Победы - это хороший знак, который показывает важность общей истории России и Украины.

"Жест Российской Федерации направлен в первую очередь на приглашение всех тех республик, которые раньше были в одном Советском Союзе. Ведь советский народ победил фашизм. Естественно, независимо от той ситуации, которая сегодня складывается в той или иной республике, там живут ветераны, там живут дети победителей, внуки победителей. Поэтому приглашение на празднование 75-летия Победы всей антигитлеровской коалиции - это такой знаковый сигнал, что именно эта дата является объединяющим (элементом для стран), в том числе и против современного нацизма и фашизма", - пояснил депутат.

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Госдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПолитика
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