Зеленский предложил закрепить в законе должность омбудсмена по конституции

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить в конституции страны право Верховной рады назначать уполномоченных за соблюдением Основного закона, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в пятницу.

В действующей конституции к полномочиям парламента, в частности, относится право назначать и увольнять с должности уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Президент считает, что проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является самой актуальной из социальных проблем на Украине. Именно поэтому важным является создание действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод ее граждан.

"Очевидно, что одно должностное лицо - уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может эффективно выполнять принадлежащие ему полномочия. Законопроектом предлагается: закрепить новые полномочия парламента - назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной рады Украины за соблюдением конституции Украины и законов в отдельных сферах", - говорится в пояснительной записке к документу.