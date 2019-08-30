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РИА Новости

Зеленский предложил закрепить в законе должность омбудсмена по конституции

19:03 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить в конституции страны право Верховной рады назначать уполномоченных за соблюдением Основного закона, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в пятницу.
В действующей конституции к полномочиям парламента, в частности, относится право назначать и увольнять с должности уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.
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Президент считает, что проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является самой актуальной из социальных проблем на Украине. Именно поэтому важным является создание действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод ее граждан.
"Очевидно, что одно должностное лицо - уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может эффективно выполнять принадлежащие ему полномочия. Законопроектом предлагается: закрепить новые полномочия парламента - назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной рады Украины за соблюдением конституции Украины и законов в отдельных сферах", - говорится в пояснительной записке к документу.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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