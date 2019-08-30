Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T19:01Z
https://ria.ru/20190830/1558097138.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155809/70/1558097065_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8aa9c09bc962ab1b47d745bebd3437e6.jpg
РИА Новости

Российский Валли: что делает робот на службе у Мосводостока

19:01 30.08.2019
90
У Мосводостока есть очень полезный робот. Он помогает сотрудникам обследовать недоступные для человека участки. Робота здесь считают частью команды и даже придумали прозвище — Валли.
000000
Обсудить 0
Мосводосток
Рекомендуем
Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности
Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности
РИА
Новости
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель Беар Гриллс
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы, пишут СМИ
Запуск Чак-чака в космос
Предприниматель из Татарстана запустил чак-чак в стратосферу
Лента
новостей
Биологически активные добавки
Роспотребнадзор рассказал о нарушениях, выявленных в ходе проверки БАДов
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил поездку в Польшу
Кадр из мультфильма Три богатыря и Шамаханская царица
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
Гражданин США Пол Уилан в суде
Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже
Банкомат
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков, пишут СМИ
Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове
Во Львове неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Россия направит Зеленскому приглашение на 75-летие Победы
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга
Овощи
Ученые увидели в веганстве матери опасность для интеллекта будущих детей
Опубликовано видео с роботом Федором на МКС
Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
Пробы в лаборатории
В Британии предсказали миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния