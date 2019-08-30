2019-08-30T19:01Z
2019-08-30T19:01Z
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Российский Валли: что делает робот на службе у Мосводостока
У Мосводостока есть очень полезный робот. Он помогает сотрудникам обследовать недоступные для человека участки. Робота здесь считают частью команды и даже придумали прозвище — Валли.