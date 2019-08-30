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РИА Новости

Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины

19:00 30.08.2019 (обновлено: 20:32 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию страны. Для этого он предложил депутатам Верховной рады нового созыва рассмотреть ряд законопроектов.

Импичмент президента

Так, один из документов, внесенных главой государства и опубликованных на сайте парламента, предлагает Раде включить в Основной закон норму, позволяющую депутатам объявлять импичмент президенту в случае государственной измены или совершения другого преступления.
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Отмечается, что основанием для этого может стать письменное представление, которое подписало большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть как минимум 226 парламентариев. Подпись отозвать нельзя.
Для расследования создается временная следственная комиссия, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, спецпрокурор и специальные следователи.
После того как комиссия подготовит свои выводы, проводится тайное голосование по каждому пункту обвинений.
В случае положительного голосования следует обращение в Конституционный и Верховный суды.
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Итоговое постановление об импичменте считается принятым, если оно набрало не менее трех четвертей голосов от конституционного состава Рады.
Если принять постановление не удается, спикер приносит извинения президенту от имени всего парламента.

Реформа Рады

Также президент считает нужным провести реформу в законодательной области. Так, число депутатов в Раде предлагается сократить с 450 до 300 и избирать их на пятилетний срок.
Если поправки будут приняты, парламентарием сможет стать гражданин Украины, имеющий право голоса, которому на день выборов исполнился 21 год. Он должен проживать в стране не менее пяти последних лет и владеть государственным языком.
Законопроект предполагает введение пропорциональной системы парламентских выборов вместо существующей смешанной.
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Помимо этого, президент предлагает лишать депутатов мандатов при определенных обстоятельствах.
В частности, такая мера может появиться для борьбы с неперсональным голосованием, то есть при использовании одним парламентарием карточки другого. То же грозит и тому, кто передал свою карточку. Мандат аннулируется с момента вступления в законную силу судебного решения, установившего этот факт.
Президент также предлагает лишать мандата за пропуск без уважительной причины трети пленарных заседаний Верховной рады, равно как и заседаний парламентских комитетов, членом которых является депутат в течение очередной сессии.

Законодательную инициативу — народу

Помимо этого, Зеленский предлагает наделить народ страны правом выступать с законодательной инициативой. Сегодня этой возможностью обладают президент, премьер-министр и депутаты.
Отмечается, что все субъекты законодательной инициативы смогут реализовывать ее в порядке, определенном конституцией и законами.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
"Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
Внесение изменений в Основной закон — длительная процедура. Из Рады документы поступают в Конституционный суд, который принимает решение о соответствии поправок Основному закону. В случае позитивного заключения, парламент может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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Юрий БойкоСолидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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