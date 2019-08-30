В польских Татрах три человека пострадали от удара молнии

ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Три человека пострадали от удара молнии в польских Татрах, сообщил РИА Новости представитель охраны Татранского национального парка.
"От удара молнии пострадали женщина, мужчина и семилетний ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его данным, женщина на время теряла сознание, а мужчина с ребенком получили не опасные для жизни травмы. Всех троих спустили с горы и отправили в госпиталь.
Это уже не первое происшествие с туристами во время грозы в Татрах - 22 августа в результате ударов молний в польских горах погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 100 человек были ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Одним из мест, где произошла трагедия, оказалась гора Гевонт, где молния ударила в группу туристов. Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.