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РИА Новости

Зеленский предложил расширить его полномочия по назначениям в НАБУ

18:48 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде внести изменения в конституцию, предоставляющие ему полномочия увольнять и назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, текст соответствующего законопроекта опубликован в пятницу на сайте парламента.
"Указанным законопроектом предлагается закрепить… полномочия президента Украины: создавать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований", - говорится в законопроекте.
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Кроме того, документ предполагает предоставление президенту полномочий по созданию независимых регуляторных органов, осуществляющих государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.
Согласно действующему законодательству, директора Антикоррупционного бюро назначает Верховная рада, а увольняет президент. Парламент имеет право выразить недоверие директору бюро.
Директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению премьера, которое подается на основании результатов проведенного конкурса. Директор Госбюро назначается сроком на пять лет и его полномочия могут прекратиться по истечении этого срока в случаях, если он подаст заявление об увольнении по собственному желанию, если достигнет 65 лет, а также в случае, если в отношении него вступит в законную силу обвинительный приговор. Также они прекратятся в случае смерти, прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за границу, или же при наличии более чем годовой задолженности по алиментам.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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