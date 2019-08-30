Зеленский предложил расширить его полномочия по назначениям в НАБУ

Кроме того, документ предполагает предоставление президенту полномочий по созданию независимых регуляторных органов, осуществляющих государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению премьера, которое подается на основании результатов проведенного конкурса. Директор Госбюро назначается сроком на пять лет и его полномочия могут прекратиться по истечении этого срока в случаях, если он подаст заявление об увольнении по собственному желанию, если достигнет 65 лет, а также в случае, если в отношении него вступит в законную силу обвинительный приговор. Также они прекратятся в случае смерти, прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за границу, или же при наличии более чем годовой задолженности по алиментам.