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РИА Новости
Ядерные технологии

Власти Чехии одобрили строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы"

18:46 30.08.2019
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© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" не будет иметь отрицательного воздействия на природу и здоровье граждан, говорится в документе о результатах соответствующего анализа, проведенного экспертами министерства окружающей среды Чехии и опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
"Новый источник ядерной энергии заменит один из четырех нынешних энергоблоков АЭС "Дукованы". Подавляющее большинство населенных пунктов, расположенных вблизи станции, согласно со строительством нового энергоблока", - говорится в документе.
Обе существующие в Чехии АЭС, "Дукованы" на юго-востоке республики и "Темелин" на юго-западе, были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".
В начале июля вице-премьер Карел Гавличек сообщил журналистам, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых. Примерная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов). Позднее, в середине августа, Гавличек сообщил, что строительство нового энергоблока начнется, "вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами".
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Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатомЧехияВ мире
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