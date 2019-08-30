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РИА Новости

СПЧ попросил Москалькову поднять вопрос об определении понятия "судимость"

18:43 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой воспользоваться своими процессуальными полномочиями для того, чтобы поставить перед судом вопрос об устранении правовой неопределенности в понятии "судимость", сообщил глава Совета Михаил Федотов.
"Мы обратились к Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой воспользоваться своими процессуальными полномочиями для того, чтобы поставить перед судом вопрос об устранении правовой неопределенности в понятии "судимость", - рассказал РИА Новости Федотов.
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По его словам, поводом для этого обращения стало дело бизнесмена из "лондонского списка" уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, кандидата в депутаты Госдумы от "Партии Роста" Сергея Капчука. "Этим вопросом занимались сопредседатели нашей мониторинговой рабочей группы по выборам Игорь Борисов и Илья Шаблинский, которые сошлись на том, что здесь есть проблема, которая нуждается в решении", - пояснил глава Совета.
Ранее Верховный суд РФ подтвердил отказ Капчуку в регистрации на довыборах в Госдуму. До этого в регистрации ему отказал Свердловский избирком, так как с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет. Однако, с точки зрения "Партии роста", Капчук не имеет судимости, так как 29 мая 2019 года он амнистирован решением суда. Капчук 9 июля подал жалобу в ЦИК на действия избирательной комиссии по Свердловской области. Помимо этого, бизнесмен обратился в облсуд, однако тот оставил решение избиркома в силе.
"Применительно к понятию "судимость" в уголовном законодательстве написано одно, а в избирательном - написано другое. Поэтому нужно устранить имеющуюся правовую неопределенность", - заключил он.
Капчук, который руководил Салдинским металлургическим заводом (СМЗ), был объявлен в международный розыск в начале 2000-х годов по делу о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. По словам самого Капчука, такая ситуация сложилась из-за конфликта с местной преступной группировкой. В июне 2018 года бизнесмен вернулся в Россию из Лондона.
В конце мая текущего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Капчука виновным в мошенничестве и приговорил его к лишению свободы условно на два года, а также освободил его от наказания по амнистии.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Александр Артюх
22 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Ваша милость. Истории пятерых россиян, амнистированных Путиным
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Татьяна МоскальковаГосдума РФМихаил ФедотовРоссияПолитика
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