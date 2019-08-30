РПЦ: наибольшее число аварийных храмов находится в центральной России

По его словам, Синод в пятницу рассмотрел результаты совещания глав некоторых митрополий, прошедшего 15 августа и посвященного проблеме консервации или восстановления, где это возможно, "руинированных" и аварийных храмов.

Он добавил, что есть аварийные храмы также в малых населенных пунктах и в городах, где их восстановление нередко востребовано. "Всего таких храмов тысячи. И надо разбираться, что к чему. Пока еще рано что-либо конкретное говорить, обозначены лишь общие направления развития работы по этой теме. Горизонт работы в силу его объема: плюс бесконечность", - заключил представитель РПЦ.