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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: наибольшее число аварийных храмов находится в центральной России

18:39 30.08.2019 (обновлено: 18:44 30.08.2019)
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© РИА Новости / Георгий ЗельмаЦерковь Николы со Усохи
Церковь Николы со Усохи
© РИА Новости / Георгий Зельма
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Многие храмы в центральной России нуждаются в восстановлении или консервации, и Русская православная церковь намерена решать эту проблему, сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов) по итогам Синода РПЦ.
По его словам, Синод в пятницу рассмотрел результаты совещания глав некоторых митрополий, прошедшего 15 августа и посвященного проблеме консервации или восстановления, где это возможно, "руинированных" и аварийных храмов.
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"Таких очень много, особенно в епархиях центральной России, где богатые помещики или купцы строили великолепные храмы в родных деревнях. А сегодня и деревней-то таких нет. Стоят руины Божьего храма, замечательного произведения архитектуры в чистом поле. Их хотя бы грамотно законсервировать, чтобы не пропали", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он добавил, что есть аварийные храмы также в малых населенных пунктах и в городах, где их восстановление нередко востребовано. "Всего таких храмов тысячи. И надо разбираться, что к чему. Пока еще рано что-либо конкретное говорить, обозначены лишь общие направления развития работы по этой теме. Горизонт работы в силу его объема: плюс бесконечность", - заключил представитель РПЦ.
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