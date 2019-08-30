В Госдуму внесли проект об определении "коррупционного правонарушения"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Законопроект об определении понятия "коррупционное правонарушение" внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся членом Совета Федерации Алексеем Александровым в статью 1 ФЗ "О противодействии коррупции".

"В целях устранения сложившейся правовой неопределенности по поручению генерального прокурора Российской Федерации нами подготовлен проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии коррупции", предусматривающий введение в указанный федеральный закон понятия "коррупционное правонарушение", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, автор предлагает понимать под коррупционным правонарушением деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.