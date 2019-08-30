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РИА Новости

Новый генпрокурор Украины заявил, что "хочет крови в правовом смысле"

18:25 30.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и заявил, что хочет "крови в правовом смысле".
Рябошапка занял пост генпрокурора в четверг.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - сказал Рябошапка, видео размещено на YouTube-канале Генпрокуратуры.

Он добавил, что видит своей задачей сделать Генпрокуратуру более мощной и органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью, также контролировать выполнение этих задач.
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Руслан РябошапкаГенеральная прокуратура УкраиныУкраинаВ мире
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