Новый генпрокурор Украины заявил, что "хочет крови в правовом смысле"

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и заявил, что хочет "крови в правовом смысле".
Рябошапка занял пост генпрокурора в четверг.
"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - сказал Рябошапка, видео размещено на YouTube-канале Генпрокуратуры.
Он добавил, что видит своей задачей сделать Генпрокуратуру более мощной и органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью, также контролировать выполнение этих задач.