Новый генпрокурор Украины заявил, что "хочет крови в правовом смысле"

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - сказал Рябошапка, видео размещено на YouTube-канале Генпрокуратуры.