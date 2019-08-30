Детская железная дорога перевезла за сезон около 38 тысяч пассажиров

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Почти 38 тысяч пассажиров обслужили юные железнодорожники этим летом на Московской детской железной дороге в подмосковном поселке Кратово. Всего к концу сезона юными машинистами было проведено 500 поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пассажирами поездов детской железной дороги стали отдыхающие летних оздоровительных лагерей и санаториев Раменского района, туристы и местные жители.

Практику на детской железной дороге этим летом прошли более 500 юных железнодорожников. Они осваивали профессии машинистов, начальников смены, дежурных по переездам, диспетчеров, кассиров, стрелочников, сцепщиков, помощников машинистов и многие другие.

Из 93 выпускников этого года 13 человек стали студентами профильного железнодорожного вуза – Российского университета транспорта (РУТ).