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РИА Новости
Туризм

Детская железная дорога перевезла за сезон около 38 тысяч пассажиров

18:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкСотрудники детской железной дороги
Сотрудники детской железной дороги
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Почти 38 тысяч пассажиров обслужили юные железнодорожники этим летом на Московской детской железной дороге в подмосковном поселке Кратово. Всего к концу сезона юными машинистами было проведено 500 поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Пассажирами поездов детской железной дороги стали отдыхающие летних оздоровительных лагерей и санаториев Раменского района, туристы и местные жители.
Практику на детской железной дороге этим летом прошли более 500 юных железнодорожников. Они осваивали профессии машинистов, начальников смены, дежурных по переездам, диспетчеров, кассиров, стрелочников, сцепщиков, помощников машинистов и многие другие.
Из 93 выпускников этого года 13 человек стали студентами профильного железнодорожного вуза – Российского университета транспорта (РУТ).
Московская детская железная дорога - это уникальное предприятие, где организацией движения и обслуживанием поездов занимаются дети.
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