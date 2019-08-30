Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о его уходе с должности председателя Совета в сентябре текущего года.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Федотов собирается покинуть должность главы СПЧ в сентябре 2019 года со ссылкой на источник в Администрации президента.
"Первый раз слышу об этом. В сентябре я собираюсь уехать в отпуск, чтобы отметить свой день рождения - это точно", - сообщил РИА Новости Федотов.
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