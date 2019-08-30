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РИА Новости

Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ

18:21 30.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о его уходе с должности председателя Совета в сентябре текущего года.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Федотов собирается покинуть должность главы СПЧ в сентябре 2019 года со ссылкой на источник в Администрации президента.
"Первый раз слышу об этом. В сентябре я собираюсь уехать в отпуск, чтобы отметить свой день рождения - это точно", - сообщил РИА Новости Федотов.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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СПЧМихаил ФедотовРоссияОбщество
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