Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов . Архивное фото

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о его уходе с должности председателя Совета в сентябре текущего года.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Федотов собирается покинуть должность главы СПЧ в сентябре 2019 года со ссылкой на источник в Администрации президента.