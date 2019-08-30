США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. США планируют прекратить практику предоставления безвизового въезда для граждан РФ на Гуам и Северные Марианские острова, следует из опубликованного министерством внутренней безопасности уведомления в федеральном реестре.

"Министерство внутренней безопасности (МВБ) предоставляло разрешение гражданам Российской Федерации на въезд в Гуам или Содружество Северных Марианских островов, рассматривая каждый случай в отдельности, с целью временного пребывания по делам или на отдых до 45 дней, если путешествующий отвечал определенным критериям. МВБ публикует это уведомление, чтобы объявить о том, что оно планирует прекратить эту политику", - следует из опубликованного сообщения.

В министерстве отметили, что граждане РФ по-прежнему могут подавать заявление на въезд. МВБ может предоставить разрешение только в том случае, если в качестве обоснования будут предоставлены объяснения срочного гуманитарного характера или же значимой общественной пользы.

Отмечается, что полностью документ будет опубликован 3 сентября, и спустя 30 дней новая политика вступит в силу.

Политика безвизового въезда для россиян на Гуам и Северные Марианские острова вступила в силу в октябре 2009 года.