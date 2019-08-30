Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Netflix выложил трейлер фильма "Два папы", в котором Энтони Хопкинс сыграл Бенедикта XVI, а Джонатан Прайс - его преемника, сообщает IndieWire.
В центре сюжета – история духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который сменил отрекшегося Бенедикта XVI. Судя по трейлеру, в фильме будет много рассуждений, в которых традиционный католицизм противопоставляется более прогрессивному гуманистическому подходу.
Режиссер фильма – Фернанд Мейреллиш, известный по фильму "Город Бога".
Мировая премьера картины ленты "Два папы" состоится на Венецианском кинофестивале.