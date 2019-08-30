Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI

В центре сюжета – история духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который сменил отрекшегося Бенедикта XVI. Судя по трейлеру, в фильме будет много рассуждений, в которых традиционный католицизм противопоставляется более прогрессивному гуманистическому подходу.