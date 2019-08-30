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РИА Новости
Культура

Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI

23:40 30.08.2019
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© Netflix (2019)Кадр из тизера к фильму "Два Папы"
Кадр из тизера к фильму Два Папы
© Netflix (2019)
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Netflix выложил трейлер фильма "Два папы", в котором Энтони Хопкинс сыграл Бенедикта XVI, а Джонатан Прайс - его преемника, сообщает IndieWire.
В центре сюжета – история духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который сменил отрекшегося Бенедикта XVI. Судя по трейлеру, в фильме будет много рассуждений, в которых традиционный католицизм противопоставляется более прогрессивному гуманистическому подходу.
Режиссер фильма – Фернанд Мейреллиш, известный по фильму "Город Бога".
Мировая премьера картины ленты "Два папы" состоится на Венецианском кинофестивале.
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КультураКино и сериалыНовости культурыПапа РимскийЭнтони ХопкинсБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)
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