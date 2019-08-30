Московские театры ожидают 6,5 млн зрителей по итогам театрального сезона

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московские театры ожидают 6,5 миллионов зрителей по итогам театрального сезона, что почти на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году, сообщила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

В пятницу прошла встреча мэра Москвы Сергея Собянина с членами оргкомитета по проведению в столице Года театра и с худруками и директорами ряда городских театров.

"По количеству новых постановок мы отстаем от того, что намечали. Хотя выделены гранты, достаточно большие. Надеюсь, в новом сезоне будет реализовано", - сказал Собянин на встрече.

Апексимова в свою очередь отметила, что в этом сезоне посещаемость театров выросла в сравнении с прошлым сезоном, и на осень готовится много премьер.

"Вы сказали о том, что было гораздо меньше премьер за это полугодие, чем было раньше. Но прошло всего активных 4 месяца театрального года. Это уже 109 премьер. Если сравнивать с сезоном 17-18 года, там за весь сезон было 250 премьер. А сейчас на Год театра запланировано 360 премьер. И осень всегда более активная. Ожидается около 6,5 миллиона зрителей. Уже сейчас посетили 3 миллиона, а в 17-18 - всего 5 миллионов", - сказала Апексимова.