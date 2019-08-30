Источник: в Москве неизвестные украли из обменника 140 миллионов рублей

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Трое грабителей, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынесли сумку с деньгами из финансово-кредитной организации в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В 17.32 поступила информация, что трое неизвестных ворвались в финансово-кредитную организацию на улице Братиславской и похитили сумку с деньгами", - рассказал собеседник агентства.