Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 30 авг - РИА Новости. Пограничники Южной Осетии приступили к гуманитарной операции в окрестностях осетинского села Цнелис, в километре от которого установлен грузинский блокпост, сообщил в пятницу комитет государственной безопасности республики.

"Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер. Действия ПС (пограничной службы – ред.) КГБ РЮО направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан республики и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе", - говорится в заявлении комитета на странице в Facebook

Отмечается, что решение осуществить данную операцию принял верховный главнокомандующий республики, президент Анатолий Бибилов "в связи с провокационными действиями грузинской стороны на участке югоосетино-грузинской границы в Знаурском районе".

Как указывается на сайте югоосетинского президента, Бибилов поручил расставить пограничников "по всему периметру села". "Я дал распоряжение, чтобы пограничная служба Республики Южная Осетия полностью взяла под контроль территорию села. Дальше будем работать над тем, чтобы грузинский пост был снят. Нас могут спросить, почему мы не принимаем силовые меры, я считаю, что силовое решение должно быть крайним вариантом", – приводит сайт слова президента.

Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев в четверг заявил, что Южная Осетия на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".

В пятницу недалеко от грузинского блокпоста прошла техническая встреча в формате МПРИ. По словам президента республики Бибилова, позиция Южной Осетии остается неизменной, грузинская сторона должна убрать свой пост. Кроме того, Бибилов отметил, что комитету госбезопасности поручено выставить пост, "чтобы люди в этом селе чувствовали себя защищенными".