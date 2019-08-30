Серебренников и Брусникина станут режиссерами юбилейного концерта Спивакова

"С момента основания Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков является его бессменным президентом. Юбилей артиста также не станет исключением – его Владимир Спиваков отпразднует на сцене Светлановского зала Дома музыки в кругу родных, друзей, коллег-музыкантов и поклонников. В вечере примут участие всемирно известные солисты, а также Национальный филармонический оркестр России, художественным руководителем и основателем которого является Владимир Спиваков. Режиссерами программы выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина", - говорится в сообщении.