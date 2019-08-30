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РИА Новости
Культура

Серебренников и Брусникина станут режиссерами юбилейного концерта Спивакова

18:50 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков
Художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Юбилейный концерт народного артиста СССР Владимира Спивакова "Автопортрет" пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (ММДМ) 28 сентября, его режиссерами стали худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников и худрук театра "Практика" Марина Брусникина, сообщили в пресс-службе ММДМ.
12 сентября выдающемуся скрипачу и дирижеру Владимиру Спивакову исполняется 75 лет. Незадолго до юбилея Спиваков был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
"С момента основания Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков является его бессменным президентом. Юбилей артиста также не станет исключением – его Владимир Спиваков отпразднует на сцене Светлановского зала Дома музыки в кругу родных, друзей, коллег-музыкантов и поклонников. В вечере примут участие всемирно известные солисты, а также Национальный филармонический оркестр России, художественным руководителем и основателем которого является Владимир Спиваков. Режиссерами программы выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина", - говорится в сообщении.
В фойе Светлановского зала Дома музыки откроется выставка фоторабот Юрия Роста, который запечатлел маэстро во время гастролей.
Владимир Спиваков
13 августа, 11:46РИА Новости
Путин наградил Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
300018
КультураМузыкаНовости культурыМарина БрусникинаМосковский международный Дом музыкиВладимир СпиваковКирилл СеребренниковМосква
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