Серебренников и Брусникина станут режиссерами юбилейного концерта Спивакова

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Юбилейный концерт народного артиста СССР Владимира Спивакова "Автопортрет" пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (ММДМ) 28 сентября, его режиссерами стали худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников и худрук театра "Практика" Марина Брусникина, сообщили в пресс-службе ММДМ.
12 сентября выдающемуся скрипачу и дирижеру Владимиру Спивакову исполняется 75 лет. Незадолго до юбилея Спиваков был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
"С момента основания Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков является его бессменным президентом. Юбилей артиста также не станет исключением – его Владимир Спиваков отпразднует на сцене Светлановского зала Дома музыки в кругу родных, друзей, коллег-музыкантов и поклонников. В вечере примут участие всемирно известные солисты, а также Национальный филармонический оркестр России, художественным руководителем и основателем которого является Владимир Спиваков. Режиссерами программы выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина", - говорится в сообщении.
В фойе Светлановского зала Дома музыки откроется выставка фоторабот Юрия Роста, который запечатлел маэстро во время гастролей.