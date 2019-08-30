В Южной Корее рассказали о судьбе щенков от подаренных Ким Чен Ыном собак

ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Щенки от собак, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, будут жить в разных частях страны, говорится в сообщении администрации южнокорейского главы.

Сообщение проиллюстрировано двумя фотографиями, сделанными во дворе официальной резиденции президента Южной Кореи Чхонвадэ.

© Фото : страница администрации президента Южной Кореи в Twitter Щенки собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину © Фото : страница администрации президента Южной Кореи в Twitter Щенки собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину

"Собаки Пхунсан, которые были переданы Севером в качестве подарка в ходе Пхеньянского межкорейского саммита в 2018 году. После того, как шесть щенков совершили свою последнюю прогулку по резиденции, они поедут жить при четырех местных правительствах - Сеуле, Инчхоне, Тэджоне и Кванджу", - отмечается в заметке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего межкорейского саммита подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан. Самец, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а самка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми. В ноябре прошлого года у Коми появились шесть щенков - трое самцов и трое самок.