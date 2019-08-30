В Южной Корее рассказали о судьбе щенков от подаренных Ким Чен Ыном собак

ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Щенки от собак, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, будут жить в разных частях страны, говорится в сообщении администрации южнокорейского главы.
Сообщение проиллюстрировано двумя фотографиями, сделанными во дворе официальной резиденции президента Южной Кореи Чхонвадэ.
© Фото : страница администрации президента Южной Кореи в TwitterЩенки собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину
Щенки собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину
"Собаки Пхунсан, которые были переданы Севером в качестве подарка в ходе Пхеньянского межкорейского саммита в 2018 году. После того, как шесть щенков совершили свою последнюю прогулку по резиденции, они поедут жить при четырех местных правительствах - Сеуле, Инчхоне, Тэджоне и Кванджу", - отмечается в заметке.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего межкорейского саммита подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан. Самец, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а самка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми. В ноябре прошлого года у Коми появились шесть щенков - трое самцов и трое самок.
Для южнокорейского лидера подаренные собаки стали не первыми данной породы. У него уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.