Мутко призвал перевести пострадавших от паводка студентов на бюджет

ТУЛУН, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко призвал главу Министерства науки и высшего образования Михаила Котюкова поработать вопрос перевода пострадавших от паводка студентов Иркутской области с платного обучения на бюджет.

"Я прошу министерство науки и высшего образования Михаил Михайловича Котюкова, разберитесь. Не так много детей, которые поступили сейчас в высшие учебные заведения. Посмотрите по переводу их на бесплатное обучение с коммерческого. У людей сейчас нет возможности платить - переезжают, обустраивают свою жизнь. Давайте снимем эти вопросы", - сказал Мутко на заседании возглавляемой им правкомиссии по ликвидации последствий наводнения.

Вице-премьер попросил передать списки с поступившими в вузы в министерство.

"Михаила Михайловича Котюкова попросим лично взять вопрос на контроль", - отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что на прошлой комиссии этот вопрос также обсуждался, однако региональное министерство никаких инициатив и действий не предприняло.

Также Мутко отметил, что в течение недели в пострадавших от паводка населенных пунктах, где граждане хотят провести повторное обследование домов, такую работу нужно провести.