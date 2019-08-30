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РИА Новости

Мутко призвал перевести пострадавших от паводка студентов на бюджет

18:02 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Архивное фото
ТУЛУН, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко призвал главу Министерства науки и высшего образования Михаила Котюкова поработать вопрос перевода пострадавших от паводка студентов Иркутской области с платного обучения на бюджет.
"Я прошу министерство науки и высшего образования Михаил Михайловича Котюкова, разберитесь. Не так много детей, которые поступили сейчас в высшие учебные заведения. Посмотрите по переводу их на бесплатное обучение с коммерческого. У людей сейчас нет возможности платить - переезжают, обустраивают свою жизнь. Давайте снимем эти вопросы", - сказал Мутко на заседании возглавляемой им правкомиссии по ликвидации последствий наводнения.
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Вице-премьер попросил передать списки с поступившими в вузы в министерство.
"Михаила Михайловича Котюкова попросим лично взять вопрос на контроль", - отметил вице-премьер.
Он также сообщил, что на прошлой комиссии этот вопрос также обсуждался, однако региональное министерство никаких инициатив и действий не предприняло.
Также Мутко отметил, что в течение недели в пострадавших от паводка населенных пунктах, где граждане хотят провести повторное обследование домов, такую работу нужно провести.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьТулунПроисшествия
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