Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T18:12Z
https://ria.ru/20190830/1558094335.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/17642/89/176428900_0:166:3798:2302_1036x0_80_0_0_b8bc7266590231f4e62b276adae16472.jpg
РИА Новости

США призвали Россию предотвратить эскалацию между Грузией и Южной Осетией

18:00 30.08.2019 (обновлено: 18:12 30.08.2019)
1649
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРазграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США призывают Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.
"Соединенные Штаты следят за сообщениями о наращивании военных сил вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского региона Южной Осетии. Мы призываем все стороны избегать эскалации и работать через горячую линию Европейской мониторинговой миссии и сопредседателей Женевского международного диалога для урегулирования ситуации. Кроме того, мы призываем Российскую Федерацию использовать все имеющиеся каналы для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации вдоль административной границы", - говорится в заявлении госдепартамента.
Власти Грузии и Южной Осетии утром в пятницу обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе.
Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты".
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вчера, 20:57РИА Новости
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
МИД Грузии утром в пятницу заявил, что встревожен в связи с якобы мобилизацией властями Южной Осетии военной техники и персонала вблизи с селом Чорчан. Ведомство считает, что это ещё больше "усугубляет среду безопасности". МИД заявил, что Грузия выполняет все обязательства и придерживается пути мирного урегулирования конфликта; призвал международное сообщество отреагировать на происходящее на границе.
Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, в свою очередь, что обстановку на границе "нагнетают" именно грузинские власти.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия, США и их союзники отказывается признавать независимость республик.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Вчера, 16:39РИА Новости
Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом
616201031
Обсудить 1
Государственный департамент СШАЮжная ОсетияРоссияСШАГрузияВ мире
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию на границе с Грузией
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Лента
новостей
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Китай готов помочь в урегулировании конфликта в Донбассе
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Глава Южной Осетии заявил, что не собирается воевать с Грузией
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Руслан Рябошапка
Новый генпрокурор Украины заявил, что "хочет крови в правовом смысле"
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния