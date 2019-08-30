США призвали Россию предотвратить эскалацию между Грузией и Южной Осетией

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США призывают Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе между Южной Осетией и Грузией.

"Соединенные Штаты следят за сообщениями о наращивании военных сил вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского региона Южной Осетии. Мы призываем все стороны избегать эскалации и работать через горячую линию Европейской мониторинговой миссии и сопредседателей Женевского международного диалога для урегулирования ситуации. Кроме того, мы призываем Российскую Федерацию использовать все имеющиеся каналы для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации вдоль административной границы", - говорится в заявлении госдепартамента.

Власти Грузии и Южной Осетии утром в пятницу обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе.

Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты".

МИД Грузии утром в пятницу заявил, что встревожен в связи с якобы мобилизацией властями Южной Осетии военной техники и персонала вблизи с селом Чорчан. Ведомство считает, что это ещё больше "усугубляет среду безопасности". МИД заявил, что Грузия выполняет все обязательства и придерживается пути мирного урегулирования конфликта; призвал международное сообщество отреагировать на происходящее на границе.

Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, в свою очередь, что обстановку на границе "нагнетают" именно грузинские власти.