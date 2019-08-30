Рябков встретился с замгенсека ООН, приехавшим на МАКС-2019

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с заместителем генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Кхаре, прибывшим в Москву для участия в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщил МИД РФ.

"Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере материально-технического и логистического обеспечения миротворческих операций ООН, включая вопросы участия российских поставщиков товаров и услуг в системе закупок по линии ООН", - сообщил МИД.

Ранее Атул Кхар заявил РИА Новости, что ООН продолжит укреплять сотрудничество с Россией в области авиатранспортного обеспечения миссий организации.

Департамент ООН по оперативной поддержке является основным организационным подразделением Секретариата Организации объединенных наций, отвечает за планирование, разработку, обеспечение и координацию операций по поддержанию мира, которые проводит организация.