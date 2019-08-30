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РИА Новости

Рябков встретился с замгенсека ООН, приехавшим на МАКС-2019

17:53 30.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с заместителем генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Кхаре, прибывшим в Москву для участия в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере материально-технического и логистического обеспечения миротворческих операций ООН, включая вопросы участия российских поставщиков товаров и услуг в системе закупок по линии ООН", - сообщил МИД.
Ранее Атул Кхар заявил РИА Новости, что ООН продолжит укреплять сотрудничество с Россией в области авиатранспортного обеспечения миссий организации.
Департамент ООН по оперативной поддержке является основным организационным подразделением Секретариата Организации объединенных наций, отвечает за планирование, разработку, обеспечение и координацию операций по поддержанию мира, которые проводит организация.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКССергей РябковООНРоссия
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