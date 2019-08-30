В Ростовской области камыш горит на площади 1,5 гектара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Камыш горит в районе хутора Усть-Койсуг в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по области.

Информация о пожаре поступила около 16.00 мск пятницы.

"Горит камыш. Площадь пожара в настоящее время составляет 1,5 гектара", - сказал представитель ведомства, уточнив, что угрозы населенным пунктам нет.