В Ростовской области камыш горит на площади 1,5 гектара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Камыш горит в районе хутора Усть-Койсуг в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по области.
Информация о пожаре поступила около 16.00 мск пятницы.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
"Горит камыш. Площадь пожара в настоящее время составляет 1,5 гектара", - сказал представитель ведомства, уточнив, что угрозы населенным пунктам нет.
В тушении задействованы 40 человек и 14 единиц техники.