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РИА Новости

Следующий Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани

17:49 30.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке ко второму Каспийскому экономическому форуму, который пройдет в 2021 году в Астрахани.
Он напомнил, что 12 августа принял участие в работе первого Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркмении; с партнерами по Каспийской пятерке обсуждались перспективы экономического сотрудничества в бассейне Волги, экологическая ситуация на Каспии, совместные проекты.
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"Наша инициатива провести второй Каспийский экономический форум 2021 года в России встретила поддержку. Пройдет он именно здесь, в Астрахани. Хочу всех проинформировать: я подписал распоряжение о создании оргкомитета", - сообщил Медведев в пятницу на совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
Он отметил, что в работе оргкомитета по подготовке этого форума будут принимать участие федеральные служащие, естественно, в его состав вошел и руководитель Астраханской области.
"Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях от экологии до образования", - добавил российский премьер.
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Каспийское мореВ Актау 12 августа 2018 года прошел саммит "каспийской пятерки", по итогам которого лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подробнее о достигнутых договоренностях — в инфографике Ria.ru.
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Дмитрий МедведевАстраханьЭкономика
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