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РИА Новости

Зеленский предложил внести в конституцию норму об импичменте президента

17:49 30.08.2019 (обновлено: 18:21 30.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде внести в конституцию норму, позволяющую парламенту объявить импичмент главе государства в случае госизмены или другого преступления, текст соответствующего законопроекта опубликован на сайте парламента.
Ранее глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила в Раде в первую очередь намерена требовать принятия законопроекта об импичменте президента и пакета экономических инициатив по дерегуляции.
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"Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте законопроекта.
В документе отмечается, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.
Парламент голосованием должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого парламент создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.
"Кандидатуру специального прокурора в состав специальной временной следственной комиссии вносят инициаторы рассмотрения вопроса об импичменте", - говорится в документе. Эта же норма касается и специальных следователей.
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Временная следственная комиссия проводит расследование наличия фактов совершения президентом госизмены или других преступлений, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.
Глава государства, согласно документу, имеет право на не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.
Отмечается, что решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно конституционности процедуры и Верховный суд для получения выводов по обвинениям.
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"В случае получения выводов Конституционного суда Украины и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная рада Украины тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента", - предлагает законопроект. Постановление считается принятым, если набрало не менее три четверти голосов от конституционного состава Рады.
Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер приносит извинения президенту от имени всего парламента.
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