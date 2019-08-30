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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия получила более 13 млн рублей на реализацию 20 молодежных проектов

17:48 30.08.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
Чебоксары
ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. Чувашия получила более 13 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реализацию 20 молодежных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики республики.
По его словам, в 20 образовательных организациях Чувашии с июня по ноябрь реализуется проект по воспитанию безопасного поведения школьников в интернете "Дети и сети". Ранее Чувашская республиканская общественная организация "Центр социально-трудовой адаптации молодежи "Перекресток" выиграла президентский грант в размере 497 тысяч рублей на реализацию проекта.

"В современных реалиях, когда более 95% подростков проводят свободное время в интернете, вопрос безопасного поведения детей в сети актуален как никогда. Идея разработать комплекс мер по безопасному поведению молодежи в интернете возникла в Чувашии еще в 2017 году, тогда основной целевой аудиторией были студенты. Проект "Дети и сети", поддержанный Фондом президентских грантов и реализуемый на территории Чувашской Республики, своей целью ставит просвещение родительского сообщества об опасностях "мировой паутины" и правилах виртуального общения", - процитировали в пресс-службе министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова.

В пресс-службе напомнили, что по итогам грантовых конкурсов в 2018 году Чувашия получила более 20,5 миллионов рублей для реализации 45 молодежных проектов.
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