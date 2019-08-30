Чувашия получила более 13 млн рублей на реализацию 20 молодежных проектов

ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг – РИА Новости. Чувашия получила более 13 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реализацию 20 молодежных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики республики.
По его словам, в 20 образовательных организациях Чувашии с июня по ноябрь реализуется проект по воспитанию безопасного поведения школьников в интернете "Дети и сети". Ранее Чувашская республиканская общественная организация "Центр социально-трудовой адаптации молодежи "Перекресток" выиграла президентский грант в размере 497 тысяч рублей на реализацию проекта.
"В современных реалиях, когда более 95% подростков проводят свободное время в интернете, вопрос безопасного поведения детей в сети актуален как никогда. Идея разработать комплекс мер по безопасному поведению молодежи в интернете возникла в Чувашии еще в 2017 году, тогда основной целевой аудиторией были студенты. Проект "Дети и сети", поддержанный Фондом президентских грантов и реализуемый на территории Чувашской Республики, своей целью ставит просвещение родительского сообщества об опасностях "мировой паутины" и правилах виртуального общения", - процитировали в пресс-службе министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова.
В пресс-службе напомнили, что по итогам грантовых конкурсов в 2018 году Чувашия получила более 20,5 миллионов рублей для реализации 45 молодежных проектов.