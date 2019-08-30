Китай готов помочь в урегулировании конфликта в Донбассе

В Киеве говорят о желании мира в Донбассе. Но почему этим занимается МИД?

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию по ситуации в Донбассе. Судить о намерениях Киева в этом вопросе следует по конкретным делам, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.