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РИА Новости

Китай готов помочь в урегулировании конфликта в Донбассе

17:44 30.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Китай поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе, готов помочь, заявил в пятницу посол КНР на Украине Ду Вэй.
"Конфликт на востоке страны длится уже более пяти лет, он нанес большие раны всему украинскому народу. И мы, Китай, дружественное государство, мы чувствуем эту боль в сердце. Конечно, мы поддерживаем мирное урегулирование в вопросе Донбасса, поддерживаем все стороны в урегулировании этого вопроса... Мы также готовы приложить усилия к решению этого вопроса", - заявил посол на брифинге.
Игорь Коломойский
15:39РИА Новости
Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе
При этом никаких деталей, касающихся помощи, он не сообщил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
09:05Сказано в эфире
В Киеве говорят о желании мира в Донбассе. Но почему этим занимается МИД?Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию по ситуации в Донбассе. Судить о намерениях Киева в этом вопросе следует по конкретным делам, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
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Ду ВэйЛНРДНРДонбассКитайУкраинаВ мире
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