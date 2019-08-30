Китай готов помочь в урегулировании конфликта в Донбассе

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Китай поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе, готов помочь, заявил в пятницу посол КНР на Украине Ду Вэй.
"Конфликт на востоке страны длится уже более пяти лет, он нанес большие раны всему украинскому народу. И мы, Китай, дружественное государство, мы чувствуем эту боль в сердце. Конечно, мы поддерживаем мирное урегулирование в вопросе Донбасса, поддерживаем все стороны в урегулировании этого вопроса... Мы также готовы приложить усилия к решению этого вопроса", - заявил посол на брифинге.
При этом никаких деталей, касающихся помощи, он не сообщил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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