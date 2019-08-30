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РИА Новости

Украинский премьер призвал провести перепись населения в 2019 году

17:34 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Перепись населения на Украине могут провести уже в этом году, а не в 2020, как планировалось ранее, заявил журналистам в пятницу премьер Алексей Гончарук.
Прошлая перепись населения на Украине прошла в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.
"Она (перепись – ред.) была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году… Потому, по нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - цитирует Гончарука издание "Украинская правда".
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