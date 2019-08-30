Украинский премьер призвал провести перепись населения в 2019 году

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Перепись населения на Украине могут провести уже в этом году, а не в 2020, как планировалось ранее, заявил журналистам в пятницу премьер Алексей Гончарук.

"Она (перепись – ред.) была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году… Потому, по нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - цитирует Гончарука издание "Украинская правда".