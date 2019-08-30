Ученые увидели в веганстве матери опасность для интеллекта будущих детей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Британские диетологи заявили об угрозе растущей популярности вегетарианства и веганства для интеллектуальных способностей будущего поколения. Исследование Британские диетологи заявили об угрозе растущей популярности вегетарианства и веганства для интеллектуальных способностей будущего поколения. Исследование опубликовали в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Авторы исследования заявили, что отказ от животной пищи вызывает нехватку холина – соединения, играющего решающее значение для развития мозга. В больших количествах этот элемент содержится в мясе, яйцах, молоке и других продуктах животного происхождения. Гораздо ниже его содержание в растительной пище, такой как бобы и орехи.

По словам ученых, холин особенно важен для беременных, так как его недостаток повышает риск развития дефектов нервной трубки у будущего ребенка. Кроме того, он поступает в организм при кормлении, поскольку обеспечивает правильное развитие мозга. Также утверждается, что для большего эффекта необходимо регулярное потребление холина.

"Растительные диеты замечательны, они приносят пользу окружающей среде. Но мало кто задумывается об опасности снижения потребления холина для будущих детей", - заявила автор исследования Эмма Дербишир в интервью Daily Mail