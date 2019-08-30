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РИА Новости

Медведев призвал создать на Волге современный пассажирский флот

17:31 30.08.2019 (обновлено: 21:56 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Волгу
Вид с борта вертолета на реку Волгу
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку Волгу. Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. На Волге должен быть создан современный комфортабельный пассажирский флот, средний возраст существующих судов составляет 40 лет, а инвестиций в строительство новых практически нет, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Отдельная проблема - отсутствие современного комфортабельного пассажирского флота на Волге. Средний возраст волжских судов на сегодня около сорока лет; мы знаем и все проблемы, и даже трагедии, к сожалению, с этим связанные", - заявил Медведев на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
При этом, добавил он, "инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая".
"Но все равно нужно думать об этом: что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился", - подчеркнул глава кабмина.
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Развитие пассажирского речного транспорта, запуск туристических круизов имеет большое значение для экономики, подчеркнул премьер.
"Таким образом мы дадим импульс развитию и малого бизнеса в сфере туризма, увеличим число самозанятых, дадим работу большому количеству людей", - добавил он.
Медведев отметил, что в рамках существующего проекта "Внутренние водные пути" также выделяются средства на реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений, их содержание и обслуживание до 2024 года.
"Там сумма стоит пока порядка 55 миллиардов рублей, речь идет о гидротехнике в разных местах - и на канале имени Москвы, и на Рыбинском, Городецком, Саратовском, Чебоксарском, Самарском гидроузлах. Тут есть известные проблемы и даже споры по тому, что строить и как строить. Давайте сегодня мы тоже обсудим эту тему", - предложил он.
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Премьер упомянул и о необходимости кардинальных мер и многомиллиардных вложений для решения проблем Волго-Ахтубинской поймы. Федеральным проектом "Оздоровление Волги" предполагается строительство комплекса гидротехнических сооружений для того, чтобы обеспечить дополнительный приток воды в Ахтубу из Волгоградского водохранилища, напомнил он. Глава кабмина заявил и о необходимости чистить каналы, по которым рыба идет на нерест, строить новые системы подачи воды для нужд сельского хозяйства.
Он добавил, что по плану в 2019 году должны быть расчищены мелиоративные каналы протяженностью как минимум 30 километров.
"Нужно постараться сделать Волгу судоходной везде, где это возможно, обеспечить гарантированную глубину судового хода не менее четырех метров. Кроме очистки берегов и углубления фарватера нужно будет поднять, конечно, со дна реки и утилизировать бесхозные затонувшие суда, их почти 100 штук. Но это те, что на учете стоят, я уверен, что их объективно больше. Просто надо позаниматься этим", - заявил Медведев.
Кроме того, необходимо провести экологическую реабилитацию притоков водохранилищ.
"Пока не решены эти проблемы, сложно рассчитывать на развитие таких отраслей, как грузовое и пассажирское судоходство, гражданское судостроение, туризм", - добавил премьер.
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