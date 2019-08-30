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РИА Новости

В Москве задержали двух тренеров личностного роста за вымогательство

17:27 30.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Двух тренеров личностного роста задержали в Москве по подозрению в вымогательстве, в полицию обратилась женщина, которая 10 лет посещала их занятия, сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
"В полицию с заявлением о вымогательстве крупной суммы денежных средств обратилась 31-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на протяжении более 10 лет она посещала психологические тренинги "личностного роста", в ходе которых под различными предлогами сообщила злоумышленникам конфиденциальные сведения о своей личной жизни, в том числе предоставляя их в письменном виде", - рассказала Гузь.
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За неразглашение этой информации тренеры потребовали от женщины более одного миллиона рублей.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы: 35-летний мужчина и 53-летняя женщина. В ходе обыска по месту их жительства полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, банковские карты, клиентскую базу данных, а также рукописные записи с конфиденциальными сведениями личной жизни клиентов", - рассказала представитель столичной полиции.
Сейчас "тренеры" заключены под стражу, расследование продолжается.
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МВД РФМоскваПроисшествия
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