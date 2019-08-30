Porsche отозвал в России 138 автомобилей из-за возможной неисправности

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Porsche отзывает в России 138 автомобилей ряда моделей Cayman, Boxster, Panamera, Porsche 911 из-за возможной неисправности блока управления подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2015 года по май 2017 года.

"Причиной отзыва является вероятность того, что на транспортных средствах установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche... Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, добавляет ведомство.