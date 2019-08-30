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РИА Новости

Porsche отозвал в России 138 автомобилей из-за возможной неисправности

17:23 30.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗначок немецкой автомобильной компании Porsche
Значок немецкой автомобильной компании Porsche
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Значок немецкой автомобильной компании Porsche. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Porsche отзывает в России 138 автомобилей ряда моделей Cayman, Boxster, Panamera, Porsche 911 из-за возможной неисправности блока управления подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2015 года по май 2017 года.
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"Причиной отзыва является вероятность того, что на транспортных средствах установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche... Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, добавляет ведомство.
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Уточняется также, что на автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления Airbag для возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
202010
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АвтоPorsche 911Porsche CaymanPorsche BoxsterPorsche PanameraPorsche SEРоссия
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