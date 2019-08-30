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РИА Новости

Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова на посту главы МВД

17:23 30.08.2019
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Решение оставить в составе нового правительства Украины министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных, однако руководителю МВД "очертили красные линии", заявил журналистам в пятницу премьер Алексей Гончарук.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Гончаруком. Аваков сохранил свой пост в новом кабмине. Он занимал должность главы МВД с февраля 2014 года в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
"Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимаемся, вообще не имеет простых решений. Единственное, что я могу сказать: мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно ", - цитирует Гончарука издание "Украинская правда".
Среди причин, которые способствовали решению переназначить Авакова в новый кабмин, он указал обеспечение честных выборов и то, что "в стране война".
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"В условиях войны этот человек отвечает за самый безопасное - блок в правительстве, который достаточно молод, многие люди не имеют дополнительного опыта... По совокупности всех плюсов и минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства", - сказал Гончарук. При этом он заверил, что Аваков "не является незаменимым".
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаВ мире
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