Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова на посту главы МВД

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Решение оставить в составе нового правительства Украины министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных, однако руководителю МВД "очертили красные линии", заявил журналистам в пятницу премьер Алексей Гончарук.

В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Гончаруком. Аваков сохранил свой пост в новом кабмине. Он занимал должность главы МВД с февраля 2014 года в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

"Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимаемся, вообще не имеет простых решений. Единственное, что я могу сказать: мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно ", - цитирует Гончарука издание "Украинская правда".

Среди причин, которые способствовали решению переназначить Авакова в новый кабмин, он указал обеспечение честных выборов и то, что "в стране война".