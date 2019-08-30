Новак прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава Минэнерго России Александр Новак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную, а волатильность как невысокую.

Минэкономразвития в понедельник понизило прогноз средней цены нефти Urals на 2019 год до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара за баррель.