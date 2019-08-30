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РИА Новости

Новак прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

17:18 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава Минэнерго России Александр Новак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную, а волатильность как невысокую.
Минэкономразвития в понедельник понизило прогноз средней цены нефти Urals на 2019 год до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара за баррель.
"Мне кажется, ситуация более-менее стабильная, волатильность невысокая. Прогнозы всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного", - прокомментировал Новак журналистам.
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Цены на нефтьМинистерство энергетики РФАлександр НовакЭкономика
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