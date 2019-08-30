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РИА Новости

Новак сообщил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕК по газу

17:17 30.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Россия готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и Еврокомиссией в первой половине сентября, дата будет согласована в ближайшее время, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Контакта у нас пока не было (с новым министром Украины - ред.). Что касается даты, у нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Там или 16 число, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", - сказал Новак.
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"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график: Мировой энергетический конгресс в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - добавил российский министр.
Ранее источник в Еврокомиссии рассказал РИА Новости, что РФ и Украине было предложено провести на неделе с 16 по 22 сентября следующую трёхстороннюю встречу по вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.
Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.
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