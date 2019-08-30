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РИА Новости

Российский военный спутник с РБ "Бриз" успешно отделился от ракеты "Рокот"

17:15 30.08.2019
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© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Ракета-носитель "Рокот". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ" в связке со спутником военного назначения успешно отделился от ракеты-носителя "Рокот", запущенного с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России.
"Космическая головная часть ракеты космического назначения "Рокот" в составе разгонного блока "Бриз-КМ" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время, 17.05 мск, штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот", - сообщили в пресс-службе.
Пуск проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки космодрома Плесецк (Архангельская область).
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Плесецк (космодром)РокотМинистерство обороны РФРИА Наука
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