Российский военный спутник с РБ "Бриз" успешно отделился от ракеты "Рокот"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ" в связке со спутником военного назначения успешно отделился от ракеты-носителя "Рокот", запущенного с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения "Рокот" в составе разгонного блока "Бриз-КМ" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время, 17.05 мск, штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот", - сообщили в пресс-службе.