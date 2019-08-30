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РИА Новости

Минобороны сообщило о запуске ракеты "Рокот"

17:09 30.08.2019 (обновлено: 17:12 30.08.2019)
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© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Ракета-носитель "Рокот". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Космические войска ВКС России осуществили с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.
"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Рокот" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - сказали в военном ведомстве.
Пуск проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки, уточнили в военном ведомстве.
Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева.
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Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.
Ранее американский специализированный сайт spaceflightnow.com сообщил, что 30 августа с космодрома Плесецк с помощью ракеты "Рокот" будет запущен третий геодезический спутник "Гео-ИК-2".
Первый спутник "Гео-ИК-2" в феврале 2011 года был выведен на нерасчетную орбиту из-за сбоя системы управления разгонного блока "Бриз-КМ" и не мог использоваться по целевому назначению. Второй "Гео-ИК-2" был успешно запущен в июне 2016 года.
По данным на сайте производителя, компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева, "Гео-ИК-2" позволяет проводить геодезические измерения высокой точности и тем самым обеспечивает потребности российской науки в обновлении картографической модели Земли и уточнении ее геофизических параметров. Орбитальная группировка системы "Гео-ИК-2" будет состоять из двух спутников.
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Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что в 2019 году состоятся последние два пуска ракеты "Рокот" - со спутником "Гео-ИК-2" и тремя низкоорбитальными космическими аппаратами персональной связи "Гонец-М".
В космической ракете-носителе "Рокот" используются блоки ускорителей межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б (по классификации НАТО – "Стилет") и разгонный блок "Бриз-КМ". Во всех ступенях ракеты "Рокот" и в блоке "Бриз-КМ" применяются токсичные компоненты топлива (горючее - несимметричный диметилгидразин, окислитель - азотный тетраоксид). Система управления ракеты произведена на украинском предприятии "Хартрон".
В настоящее время рассматривается возможность создания ракеты "Рокот-2" с блоком "Бриз-КМ-2", в котором будут также использоваться токсичные компоненты топлива, однако вместо украинской системы управления будет применена российская.
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Плесецк (космодром)Министерство обороны РФРоссияРИА Наука
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