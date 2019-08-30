Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу

БРЯНСК, 30 авг - РИА Новости. Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.

Кадры, на которых видно, как беспомощный пожилой пациент дома-интерната лежит на полу медучреждения в подгузнике, появились в местных СМИ. Сообщалось о том, что это Болховский дом-интернат в Орловской области, в котором в это время проводилась обработка от тараканов. После публикации видео прокуратура, следствие и областные власти подключились к разбирательствам.

"Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фельдшеру и медицинским сестрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала.