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РИА Новости

Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу

17:01 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПалата в больнице
Палата в больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Палата в больнице. Архивное фото
БРЯНСК, 30 авг - РИА Новости. Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.
Кадры, на которых видно, как беспомощный пожилой пациент дома-интерната лежит на полу медучреждения в подгузнике, появились в местных СМИ. Сообщалось о том, что это Болховский дом-интернат в Орловской области, в котором в это время проводилась обработка от тараканов. После публикации видео прокуратура, следствие и областные власти подключились к разбирательствам.
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"Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фельдшеру и медицинским сестрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала.
Областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости в ближайшее время проведет комплексную выездную проверку Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В связи с выявленным нарушением, подобные проверки будут проведены и в других домах-интернатах области, отмечает ведомство.
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