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РИА Новости

СК проверит дом-интернат под Орлом, где пожилого инвалида оставили на полу

15:28 28.08.2019 (обновлено: 16:01 28.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
БРЯНСК, 28 авг - РИА Новости. Следствие организовало проверку после сообщения СМИ о том, как пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу, сообщает в среду СУСК РФ по Орловской области.
Кадры, на которых видно, как пожилой пациент дома-интерната лежит на полу медучреждения, появились в местных СМИ. Сообщалось о том, что это Болховский дом-интернат в Орловской области, в котором в это время проводилась обработка от тараканов.
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"По сообщению средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки о нарушении социальных прав мужчины-инвалида в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов Орловской области", - говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом ее проведения установлен личный контроль руководителя следственного управления.
Правительство Орловской области также направило специалистов в Болховский дом-интернат. "В ситуации необходимо детально разобраться на месте. Для этого нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения. После чего можно будет принимать конкретные решения", - привела пресс-служба администрации региона слова руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирины Гаврилиной, которая выехала на место и дала комментарий в подведомственном ей учреждении. В настоящее время там проводится рабочее совещание по данной ситуации, отметили в пресс-службе.
О своей проверке заявила и прокуратура региона. "По информации... о нарушениях прав граждан, проживающих в БСУ СО ОО "Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов", прокуратурой области незамедлительно организована проверка с выездом работников прокуратуры в социальное учреждение", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников дома-интерната на предмет соблюдения ими законодательства о социальном обслуживании.
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