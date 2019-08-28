СК проверит дом-интернат под Орлом, где пожилого инвалида оставили на полу

БРЯНСК, 28 авг - РИА Новости. Следствие организовало проверку после сообщения СМИ о том, как пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу, сообщает в среду СУСК РФ по Орловской области.

Кадры, на которых видно, как пожилой пациент дома-интерната лежит на полу медучреждения, появились в местных СМИ. Сообщалось о том, что это Болховский дом-интернат в Орловской области, в котором в это время проводилась обработка от тараканов.

"По сообщению средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки о нарушении социальных прав мужчины-инвалида в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов Орловской области", - говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом ее проведения установлен личный контроль руководителя следственного управления.

Правительство Орловской области также направило специалистов в Болховский дом-интернат. "В ситуации необходимо детально разобраться на месте. Для этого нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения. После чего можно будет принимать конкретные решения", - привела пресс-служба администрации региона слова руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирины Гаврилиной, которая выехала на место и дала комментарий в подведомственном ей учреждении. В настоящее время там проводится рабочее совещание по данной ситуации, отметили в пресс-службе.