Медведев раскритиковал работу регионов по освоению денег на экологию Волги

АСТРАХАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
На совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги с участием членов правительства и глав регионов премьер отметил, что субъектам, кроме Москвы, из федерального бюджета выделяются субсидии для сокращения объема загрязненных стоков.
"Хочу обратить внимание, коллеги, у нас финансирование в текущем году идет неравномерно: в Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется".
Медведев обратил внимание, что выделяемые средства используются не целиком, и попросил сообщить, почему так происходит.
"Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет", — добавил премьер.
Он напомнил также, что согласно федеральному проекту "Оздоровление Волги" до 2024 года предстоит втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в эту реку и ее притоки.
Это должно быть сделано за счет строительства и модернизации очистных сооружений, на что предполагается потратить более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов из федерального бюджета.
"При этом мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан", — заявил Медведев.
18 апреля, 10:47РадиоЭксперт об экологическом налоге: идем к безопасности водных объектовВ России может появиться новый экологический налог для предприятий, пишут СМИ. Эксперт Сергей Лисовский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, поможет ли эта мера в решении проблемы загрязнения водных объектов.
Помимо этого, премьер подчеркнул важность создания на Волге современного пассажирского флота. Медведев указал, что "инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют" в силу их большой стоимости и невысокой рентабельности.
"Но все равно нужно думать об этом: что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился", — отметил Медведев.
В завершение совещания глава кабмина вновь призвал участников ускорить работу в рамках проекта "Оздоровление Волги".
Медведев отметил, что понимает сложность проекта, который требует сочетания экологического и экономического аспектов.
"Но тем не менее работать надо быстрее, чтобы у нас не получалось ситуаций, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020 год. Проект сложный, в этом году я к этому отнесусь с некоторым пониманием, но это недопустимо на будущее. <…> Если кто-то что-то будет просить перенести, мы просто лишим финансирования тогда: ищите свои деньги и потом это людям объясняйте", — заключил он.