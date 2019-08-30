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РИА Новости

Медведев раскритиковал работу регионов по освоению денег на экологию Волги

17:00 30.08.2019 (обновлено: 20:40 30.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения комплексных очистных сооружений МУП "Астрводоканал". 30 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения комплексных очистных сооружений МУП Астрводоканал. 30 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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АСТРАХАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
На совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги с участием членов правительства и глав регионов премьер отметил, что субъектам, кроме Москвы, из федерального бюджета выделяются субсидии для сокращения объема загрязненных стоков.

"Хочу обратить внимание, коллеги, у нас финансирование в текущем году идет неравномерно: в Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется".

Дмитрий Медведев
Медведев обратил внимание, что выделяемые средства используются не целиком, и попросил сообщить, почему так происходит.
"Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет", — добавил премьер.
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Он напомнил также, что согласно федеральному проекту "Оздоровление Волги" до 2024 года предстоит втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в эту реку и ее притоки.
Это должно быть сделано за счет строительства и модернизации очистных сооружений, на что предполагается потратить более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов из федерального бюджета.
"При этом мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан", — заявил Медведев.
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Помимо этого, премьер подчеркнул важность создания на Волге современного пассажирского флота. Медведев указал, что "инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют" в силу их большой стоимости и невысокой рентабельности.
"Но все равно нужно думать об этом: что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился", — отметил Медведев.
В завершение совещания глава кабмина вновь призвал участников ускорить работу в рамках проекта "Оздоровление Волги".
Медведев отметил, что понимает сложность проекта, который требует сочетания экологического и экономического аспектов.
"Но тем не менее работать надо быстрее, чтобы у нас не получалось ситуаций, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020 год. Проект сложный, в этом году я к этому отнесусь с некоторым пониманием, но это недопустимо на будущее. <…> Если кто-то что-то будет просить перенести, мы просто лишим финансирования тогда: ищите свои деньги и потом это людям объясняйте", — заключил он.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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