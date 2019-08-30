Медведев раскритиковал работу регионов по освоению денег на экологию Волги

АСТРАХАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.

На совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги с участием членов правительства и глав регионов премьер отметил, что субъектам, кроме Москвы, из федерального бюджета выделяются субсидии для сокращения объема загрязненных стоков.

"Хочу обратить внимание, коллеги, у нас финансирование в текущем году идет неравномерно: в Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется". Дмитрий Медведев

Медведев обратил внимание, что выделяемые средства используются не целиком, и попросил сообщить, почему так происходит.

"Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет", — добавил премьер.

Он напомнил также, что согласно федеральному проекту "Оздоровление Волги" до 2024 года предстоит втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в эту реку и ее притоки.

Это должно быть сделано за счет строительства и модернизации очистных сооружений, на что предполагается потратить более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов из федерального бюджета.

"При этом мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан", — заявил Медведев.

Помимо этого, премьер подчеркнул важность создания на Волге современного пассажирского флота. Медведев указал, что "инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют" в силу их большой стоимости и невысокой рентабельности.

"Но все равно нужно думать об этом: что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился", — отметил Медведев.

В завершение совещания глава кабмина вновь призвал участников ускорить работу в рамках проекта "Оздоровление Волги".

Медведев отметил, что понимает сложность проекта, который требует сочетания экологического и экономического аспектов.