Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T17:03Z
https://ria.ru/20190830/1558091222.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_0:75:1024:651_1036x0_80_0_0_8679bd290a643dd3f61b1495bf26d77c.jpg
РИА Новости

В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2

16:58 30.08.2019 (обновлено: 17:03 30.08.2019)
1581
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"В районе озера Силян-Кюель выполнил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на земле жертв и разрушений нет. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит частному предпринимателю. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Якутска. Обстоятельства происшествия выясняются.
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
15 августа, 08:39РИА Новости
ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
2201001
Обсудить 0
Ан-2ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
РИА
Новости
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Самолет Ан-2
Число погибших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии увеличилось до двух
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Автомобили скорой помощи в аэропорту Жуковский
"Уральские авиалинии" выплатили компенсацию 185 пассажирам после ЧП с А321
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
В России создают версию беспилотника "Орион", фотографирующую поджигателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния