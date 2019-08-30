В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"В районе озера Силян-Кюель выполнил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.