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РИА Новости

Украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР

16:58 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители МЧС Украины и ОБСЕ
Представители МЧС Украины и ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер
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Представители МЧС Украины и ОБСЕ . Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики стягивают технику к ряду населенных пунктов в Донбассе.
Представители ОБСЕ в Донбассе
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"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.) СММ ОБСЕ", - рассказал Осадчий.
По данным Народной милиции, 24 августа военнослужащие 72-й бригады ВС Украины в очередной раз обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе населенного пункта "Золотое-4".
"Двадцать девятого августа боевики осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Попасная и Комышеваха", - уточнил Осадчий.
По его словам, факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются в официальных отчетах СММ ОБСЕ.
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