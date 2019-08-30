Украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики стягивают технику к ряду населенных пунктов в Донбассе.

"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.) СММ ОБСЕ", - рассказал Осадчий.

По данным Народной милиции, 24 августа военнослужащие 72-й бригады ВС Украины в очередной раз обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе населенного пункта "Золотое-4".

"Двадцать девятого августа боевики осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Попасная и Комышеваха", - уточнил Осадчий.