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РИА Новости

Глава Севастополя удивился избирательному участку в списанном троллейбусе

16:54 30.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал неприемлемым размещение избирательного участка села Широкое в списанном троллейбусе и поручил исправить ситуацию.
Врио губернатора осматривал ход работ на строительных объектах региона. Он заехал в село Широкое под Севастополем, где увидел старый троллейбус, в котором размещен участок для голосования на выборах Заксобрания города 8 сентября. Развожаев выложил фото участка на своей странице в соцсети Facebook и прокомментировал ситуацию.
"Это, конечно, позорище и никуда не годится. Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования", – написал Развожаев.
Он отметил, что в четырех сёлах Байдарской долины, где находится село Широкое, нет ни одного действующего бюджетного учреждения, так как в них уже пять лет идёт ремонт.
"Эту ситуацию также буду исправлять", - добавил врио губернатора.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, в парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.
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Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
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