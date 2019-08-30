Глава Севастополя удивился избирательному участку в списанном троллейбусе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал неприемлемым размещение избирательного участка села Широкое в списанном троллейбусе и поручил исправить ситуацию.

Врио губернатора осматривал ход работ на строительных объектах региона. Он заехал в село Широкое под Севастополем, где увидел старый троллейбус, в котором размещен участок для голосования на выборах Заксобрания города 8 сентября. Развожаев выложил фото участка на своей странице в соцсети Facebook и прокомментировал ситуацию.

"Это, конечно, позорище и никуда не годится. Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования", – написал Развожаев.

Он отметил, что в четырех сёлах Байдарской долины, где находится село Широкое, нет ни одного действующего бюджетного учреждения, так как в них уже пять лет идёт ремонт.

"Эту ситуацию также буду исправлять", - добавил врио губернатора.