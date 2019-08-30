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РИА Новости

США расширили санкции по КНДР

16:54 30.08.2019 (обновлено: 17:27 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. США расширили новые санкции по КНДР, следует из опубликованного сообщения минфина.
Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao "под панамским флагом".
В Минфине сообщили, что предпринятые действия являются демонстрацией того, что КНДР "продолжает использовать незаконные поставки" между суднами в обход санкции СБ ООН.
"Судоходные компании, ведущие торговлю с Северной Кореей, подвергают себя значительному риску санкций, несмотря на мошенническую практику, которую они пытаются использовать", - заявили в ведомстве.
Внесение в санкционный список означает, что находящиеся в США или во владении или под контролем граждан США собственность и доли в собственности этих компаний или других компаний, которые прямо или косвенно владели 50% и более в этих фирмах, с этого момента заблокированы. Кроме того, гражданам США запрещаются любые сделки с этими компаниями и гражданами.
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