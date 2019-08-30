США расширили санкции по КНДР

Внесение в санкционный список означает, что находящиеся в США или во владении или под контролем граждан США собственность и доли в собственности этих компаний или других компаний, которые прямо или косвенно владели 50% и более в этих фирмах, с этого момента заблокированы. Кроме того, гражданам США запрещаются любые сделки с этими компаниями и гражданами.